ТАСС: посетитель «Крокуса» отправил в нокаут террориста во время нападения

Из-за короткой заминки посетитель «Крокуса» смог обезвредить одного из террористов.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил ТАСС один из участников судебного процесса, двое мужчин воспользовались временной заминкой и на короткое время обезвредили одного из террористов, совершивших нападение в подмосковном «Крокус Сити Холле». Данное заявление прозвучало на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда, которое проходит в здании Московского городского суда.

«В ходе атаки на посетителей концерта в холле зала “Крокуса” на первом этаже у одного из террористов то ли оружие заклинило, то ли патроны закончились [в автоматическом оружии], но он в какой-то момент замешкался», — сообщил источник.

Как указал собеседник, признанный потерпевшим гражданин в судебном заседании подтвердил точность показаний, которые дали очевидцы событий.

Как следует из материалов дела, террористы бежали из «Крокуса», испугавшись, что у них заело оружие и кончаются патроны. Трое из них были с автоматами Калашникова, четвертый нес боеприпасы. Два заклинивших автомата и рюкзак они бросили в холле, уходя из здания, а третий автомат выкинули позже в Брянской области по дороге к украинской границе.

Ранее KP.RU сообщал, что одного из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» задержали после погони, сняв с дерева, куда он попытался скрыться в лесном массиве.