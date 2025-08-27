ТАСС: посетитель «Крокуса» отправил в нокаут террориста во время нападения

Как следует из материалов дела, террористы бежали из «Крокуса», испугавшись, что у них заело оружие и кончаются патроны. Трое из них были с автоматами Калашникова, четвертый нес боеприпасы. Два заклинивших автомата и рюкзак они бросили в холле, уходя из здания, а третий автомат выкинули позже в Брянской области по дороге к украинской границе.