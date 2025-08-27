Экс-замминистра обороны Иванову предъявят обвинение в незаконном хранении оружия

23 июня в ходе заседания Московского городского суда прокурор запросил для бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который проходил по делу о растрате 216 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы, 14,5 года колонии. «Вечерняя Москва» рассказала, кем ранее работал Иванов, в чем еще его обвиняют и почему его дело рассматривали в закрытом режиме.