Экс-замминистра обороны Иванову предъявят обвинение в незаконном хранении оружия

В отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату, возбуждено новое уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. Хотя официальное обвинение пока не предъявлено, следствию он уже давал пояснения по этому факту.
В доме Иванова было изъято 26 единиц оружия, включая переделанные карабины «Кедр», револьвер, дуэльный пистолет, пистолет Стечкина, а также антикварное оружие, в том числе образцы, принадлежавшие офицерам СС и Люфтваффе. Генпрокуратура считает, что Иванов коллекционировал антиквариат, приобретенный на преступные доходы, передает ТАСС.
23 июня в ходе заседания Московского городского суда прокурор запросил для бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который проходил по делу о растрате 216 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы, 14,5 года колонии. «Вечерняя Москва» рассказала, кем ранее работал Иванов, в чем еще его обвиняют и почему его дело рассматривали в закрытом режиме.