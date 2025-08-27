В Перми заочно осудили посредника в передаче взятки

Суд установил, что представитель коммерческой организации, опасаясь уголовного преследования за ненадлежащее выполнение условии контракта на поставку медицинских изделий и оборудования, заключенного с учреждением здравоохранения в Перми, решил передать сотруднику силового ведомства взятку в размере 50 тыс. долларов США. Вознаграждение предназначалось за прекращение проверочных мероприятий в отношении юридического лица. Фигурант, имея связи в правоохранительных органах, согласился выступить посредником в передаче денег. Однако об этих мероприятиях стало известно правоохранителям, и соучастники были задержаны.