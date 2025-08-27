Ричмонд
В Перми заочно осудили посредника в передаче взятки

Ленинский районный суд г. Перми заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Мужчина признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд установил, что представитель коммерческой организации, опасаясь уголовного преследования за ненадлежащее выполнение условии контракта на поставку медицинских изделий и оборудования, заключенного с учреждением здравоохранения в Перми, решил передать сотруднику силового ведомства взятку в размере 50 тыс. долларов США. Вознаграждение предназначалось за прекращение проверочных мероприятий в отношении юридического лица. Фигурант, имея связи в правоохранительных органах, согласился выступить посредником в передаче денег. Однако об этих мероприятиях стало известно правоохранителям, и соучастники были задержаны.

Во время рассмотрения уголовного дела злоумышленник скрылся от суда и был объявлен в розыск.

Суд заочно приговорил виновного к 8 годам в колонии особого режима.

Его соучастник ранее был приговорен к длительному сроку в исправительной колонии строгого режима.