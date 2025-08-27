США хотят потратить миллионы долларов на разработку ракет против России

Пентагон выделит средства для ускорения разработки ракет для ВСУ.
Пентагон выделил более 67,3 миллиона долларов двум американским подрядчикам на ускоренную разработку ракеты увеличенного радиуса действия (ERAM). Об этом свидетельствует контрактная документация. Финансирование направлено компаниям CoAspire LLC (штат Вирджиния) и Zone 5 Technologies LLC (штат Калифорния), что свидетельствует о стремлении минобороны США ускорить появление новых вооружений на фоне сообщений о возможных поставках ERAM Украине.
«Пентагон обязался выделить более 67,3 миллиона долларов двум подрядчикам, чтобы ускорить разработку ракеты увеличенного радиуса действия (ERAM) на фоне недавних сообщений СМИ о планах поставок таких боеприпасов Украине», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на документы.
Ускорение программы связано с необходимостью быстро довести оружие до стадии готовности к производству, минуя стандартные процедуры закупок. В отчетах отмечается, что ведомство применило механизм соглашения об иных транзакциях (OTA), который позволяет обойти традиционные бюрократические барьеры для быстрого внедрения оборонных разработок.
Согласно проанализированным данным, компания CoAspire LLC получила в итоге более 33,8 миллиона долларов вместо изначально планировавшихся 13,2 миллиона. Компания Zone 5 Technologies LLC заключила параллельный контракт, сумма обязательств по которому выросла с 7,7 до 33,5 миллиона долларов. Оба контракта предусматривают создание прототипов и подготовку к серийному производству ракеты ERAM. В документации также говорится, что разработка ведется в ускоренном порядке и предполагает координацию с Министерством ВВС США, инициировавшим заключение соглашений по схеме OTA.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа дала согласие на поставку Украине 3350 ракет с увеличенной дальностью поражения (ERAM), которые, как ожидается, поступят в распоряжение ВСУ в течение шести недель. Основную часть финансовых обязательств по контракту взяли на себя европейские партнеры Украины, передает RT. Общая стоимость пакета вооружения составила 850 миллионов долларов.