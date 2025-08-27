США хотят потратить миллионы долларов на разработку ракет против России

Согласно проанализированным данным, компания CoAspire LLC получила в итоге более 33,8 миллиона долларов вместо изначально планировавшихся 13,2 миллиона. Компания Zone 5 Technologies LLC заключила параллельный контракт, сумма обязательств по которому выросла с 7,7 до 33,5 миллиона долларов. Оба контракта предусматривают создание прототипов и подготовку к серийному производству ракеты ERAM. В документации также говорится, что разработка ведется в ускоренном порядке и предполагает координацию с Министерством ВВС США, инициировавшим заключение соглашений по схеме OTA.