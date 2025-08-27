Слюсарь: в семи муниципалитетах Ростовской области уничтожили БПЛА

Силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске и в четырёх районах Ростовской области. В результате атаки повреждены несколько частных домов и автомобили, но пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, ночью силы ПВО уничтожили и нейтрализовали дроны в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, а также в Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах. В сёлах Новобессергеневка и Боцманово осколками были повреждены фасады, крыши и ворота нескольких домов, а также автомобиль.
В Новошахтинске фрагменты беспилотника упали во двор частного дома, повредив кровлю соседних зданий и машину, кроме того, было нарушено электроснабжение одного из домов.
Слюсарь отметил, что сегодня специалисты проведут оценку ущерба. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников в Таганроге, а также в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области.