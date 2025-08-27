Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске проверяют бизнесмена, фиктивно устроившего 20 иностранцев

В Челябинске проверяют бизнесмена, заключившего 20 фиктивных трудовых договоров с иностранцам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГУ МВД

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» проводят массированные проверки мест пребывания иностранных граждан.

«Только за один день к административной ответственности привлекли 143 нарушителя. Возбудили четыре уголовных дела за фиктивную постановку на миграционный учет», — говорится в комментарии регионального Главка МВД.

Полицейские проверили гостиницы, общежития, хостелы, а также строительные объекты и рынки, где могут работать мигранты.

Установлен работодатель, который заключил 20 фиктивных трудовых договоров с иностранцами. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел за организацию незаконной миграции.