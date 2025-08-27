В Челябинске проверяют бизнесмена, фиктивно устроившего 20 иностранцев

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» проводят массированные проверки мест пребывания иностранных граждан.
«Только за один день к административной ответственности привлекли 143 нарушителя. Возбудили четыре уголовных дела за фиктивную постановку на миграционный учет», — говорится в комментарии регионального Главка МВД.
Полицейские проверили гостиницы, общежития, хостелы, а также строительные объекты и рынки, где могут работать мигранты.
Установлен работодатель, который заключил 20 фиктивных трудовых договоров с иностранцами. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел за организацию незаконной миграции.