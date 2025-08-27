На Сахалине сильный поток воды смыл автобус с пассажирами. Видео

Ранее в пресс-службе МЧС по Сахалинской области сообщили, что сотрудники ведомства эвакуировали 37 жителей, включая двух детей, из села Колхозное. В зоне подтопления в этом населенном пункте оказались 69 жилых домов, передает RT. В ведомстве уточнили, что после ликвидации заторов на реке Казачка уровень воды понизился примерно на один метр.