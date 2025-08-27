Не могут получить права: жители Петропавловска обвинили автошколу в мошенничестве

«Обучились мы, прокатали 50 часов, сдали экзамен внутри школы, сказали да выдадим вам сертификат, в итоге сейчас нас кормят завтраками. И на днях выясняется, что мы даже не зарегистрированы в этой базе. И сейчас, получается, мы остались без ничего. Как будто мы нигде не обучались, нигде не проходили. Это как обман или мошенничество», — добавила другая жительница города Оксана Махамадиева.