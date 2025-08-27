Малолетний ребенок свалился из окна 4 этажа в Усолье-Сибирском

Проснувшись, женщина не обнаружила сына, но увидела открытое окно и поспешила на улицу. Там она и нашла ребенка, лежащего в траве. К счастью, он был жив. Мальчика экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков.