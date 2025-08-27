Малолетний ребенок свалился из окна 4 этажа в Усолье-Сибирском

Инцидент произошел 24 августа на улице Карла Либкнехта. Предварительно установлено, что ребенок самостоятельно забрался на подоконник в комнате, открыл оконную створку и упал. Мать ребенка в это время спала.
Проснувшись, женщина не обнаружила сына, но увидела открытое окно и поспешила на улицу. Там она и нашла ребенка, лежащего в траве. К счастью, он был жив. Мальчика экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков.
В отношении 33-летней матери составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семью поставили на профилактический учет. Следком региона проводит проверку.
По данным полиции, в этом году произошло уже 9 аналогичных происшествий. В одном из них ребенок не выжил.