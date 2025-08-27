Ричмонд
Малолетний ребенок свалился из окна 4 этажа в Усолье-Сибирском

Правоохранители в Усолье-Сибирском выясняют обстоятельства инцидента, который едва не стоил жизни мальчику, которому не исполнилось двух лет. Он выпал из окна многоквартирного дома на 4 этаже. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья и региональный Следком.

Источник: СУ СК РФ по Иркутской области

Инцидент произошел 24 августа на улице Карла Либкнехта. Предварительно установлено, что ребенок самостоятельно забрался на подоконник в комнате, открыл оконную створку и упал. Мать ребенка в это время спала.

Проснувшись, женщина не обнаружила сына, но увидела открытое окно и поспешила на улицу. Там она и нашла ребенка, лежащего в траве. К счастью, он был жив. Мальчика экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков.

В отношении 33-летней матери составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семью поставили на профилактический учет. Следком региона проводит проверку.

По данным полиции, в этом году произошло уже 9 аналогичных происшествий. В одном из них ребенок не выжил.