Женщину осудили на пять лет за оправдание теракта на Крымском мосту в Telegram

Жительница Забайкальского края была приговорена к пяти годам лишения свободы за оправдание терроризма в мессенджере Telegram. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ФСБ, женщина 1968 года рождения регулярно публиковала в Telegram сообщения, в которых оправдывала террористическую деятельность украинских спецслужб. В частности, она поддерживала взрыв на Крымском мосту и призывала к покушению на жизнь президента России Владимира Путина.

— 2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор местной жительнице 1968 года рождения, причастной к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.

Пользователям Сети может грозить административное или даже уголовное наказание за публикацию на своей странице экстремистских материалов, призывов к насилию или клеветы. Об этом предупредил адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.