Женщину осудили на пять лет за оправдание теракта на Крымском мосту в Telegram

По данным ФСБ, женщина 1968 года рождения регулярно публиковала в Telegram сообщения, в которых оправдывала террористическую деятельность украинских спецслужб. В частности, она поддерживала взрыв на Крымском мосту и призывала к покушению на жизнь президента России Владимира Путина.