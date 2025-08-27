Ричмонд
Стало известно число участников диверсионной группы по подрыву «Северных потоков»

В состав группы диверсантов на «Северных потоках» входило семь человек.

Источник: Комсомольская правда

В диверсионную группу, ответственную за подрыв газопроводов «Северный поток», входили семь человек. Возглавлял операцию гражданин Украины Сергей Кузнецов, который в настоящее время арестован в Италии по запросу немецких властей. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на данные Европейского ордера на арест.

«Ему было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника», — передает издание.

Уточняется, что взрывные устройства были заложены 22 сентября. После этого диверсанты убыли в порт Вик, а координатора Кузнецова эвакуировали в Украину. Спустя 4 дня произошли два взрыва, которые вызвали масштабные разрывы труб, серьезные повреждения и массивную утечку газа в Балтику.

Ранее KP.RU информировал, что украинец Сергей Кузнецов был руководителем операции по подрыву «Северных потоков».

