В Ростове-на-Дону произошел пожар и повреждены семь домов: карта ударов БПЛА 27 августа

Ростовская область отразила ночной налет украинских дронов.
В ночь на 27 августа российские территории подверглись атаке 26 дронов ВСУ. В Ростовской области сбили десять беспилотников. В Ростове-на-Дону на крыше многоэтажки начался пожар, оттуда эвакуированы жильцы. Минимум семь домов получили повреждения из-за падения обломков сбитого БПЛА. Были повреждены частные дома, автомобили и энергоснабжение в еще в нескольких районах области. Воздушную опасность объявляли также в Белгородской и Воронежской областях, в Казани вводились ограничения на полеты. Подробнее о ночной атаке Украины на Россию — в материале URA.RU.
Ростовская область.
В ночь на 27 августа в регионе работали средства ПВО, была отражена атака украинских беспилотников. Над Таганрогом, Чертковском и Миллеровским районами были уничтожены 10 дронов ВСУ. Также была отражен удар в Мясниковском и Неклиновском районах, Таганроге и Ростове-на-Дону. Пострадавших нет, во всех муниципалитетах проведут оценку ущербу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
Ростов-на-Дону.
Из-за падения обломков дрона ВСУ произошел взрыв и пожар на крыше четырехэтажного многоквартирного дома в переулке Халтуринский. На место выехали оперативные службы.
Пожар на площади 250 квадратных метров был локализован. Из дома эвакуировали 15 жильцов, им предложили проехать в пункт временного размещения на базе школы № 55 на ночь. Пострадавших нет.
Утром комиссия приступит к оценке ущерба имуществу. Людям будет оказана вся необходимая помощь, написал губернатор региона в своем telegram-канале. Он отметил, что выехал на место происшествия.
В Халтуринском районе — центре города — повреждены минимум семь жилых многоквартирных трехэтажных домов. На проезжей части видны выбитые стекла и обломки БПЛА. На место прибыли правоохранители с переносными лабораториями, об этом сообщил корреспондент ТАСС с места происшествия.
Таганрог.
Ранней ночью в городе объявлялась воздушная опасность. Мэр Светлана Камбулова в telegram-канале призвала жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение, не подходить к окнам и сохранять спокойствие. В городе работали силы ПВО. Через семь часов опасность была снята.
В расположенных рядом селах Новобессергеневка и Боцманово (Неклиновский район) упали обломки БПЛА. Осколками были посечены несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, а также автомобиль.
Новошахтинск.
В городе части дрона упали во двор частного дома. Повреждения получили крыша и кровля на нескольких соседних домах, а также автомобиль. Было нарушено энергоснабжение одного из домовладений.
Белгородская область.
На всей территории области была объявлена опасность атаки БПЛА. Город Белгород подвергся атаке украинского беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации дрона о дорогу было повреждено остекление в трех квартирах двух многоквартирных домов.
На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Через восемь часов после сообщения об угрозе атаки беспилотников Гладков написал о прекращении действия данного режима.
Воронежская область.
На территории региона была объявлена угроза атаки дронов ВСУ. Губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале призвал людей сохранять спокойствие, не выходить на улицу, держаться подальше от окон и следить за сообщениями МЧС и правительства области. Средства ПВО были приведены в готовность.
Ограничения в аэропортах.
В аэропорту Казани (Татарстан) были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Однако после представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что ограничения не вводились.