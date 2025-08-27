В Ростове-на-Дону произошел пожар и повреждены семь домов: карта ударов БПЛА 27 августа

В ночь на 27 августа российские территории подверглись атаке 26 дронов ВСУ. В Ростовской области сбили десять беспилотников. В Ростове-на-Дону на крыше многоэтажки начался пожар, оттуда эвакуированы жильцы. Минимум семь домов получили повреждения из-за падения обломков сбитого БПЛА. Были повреждены частные дома, автомобили и энергоснабжение в еще в нескольких районах области. Воздушную опасность объявляли также в Белгородской и Воронежской областях, в Казани вводились ограничения на полеты. Подробнее о ночной атаке Украины на Россию — в материале URA.RU.