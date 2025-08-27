Силы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в среду, 27 августа, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 15 дронов сбили над территорией Ростовской области. Также четыре беспилотника уничтожили над Орловской областью, три — над регионом Белгорода и по два — над Брянской и Курской областями.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 10 БПЛА в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах. В Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше четырехэтажного многоквартирного дома в переулке Халтуринский.
В Горловке Донецкой Народной Республики четверо детей получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, рассказал мэр города Иван Приходько.