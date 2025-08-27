Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в среду, 27 августа, сообщили в Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в среду, 27 августа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 15 дронов сбили над территорией Ростовской области. Также четыре беспилотника уничтожили над Орловской областью, три — над регионом Белгорода и по два — над Брянской и Курской областями.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 10 БПЛА в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах. В Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше четырехэтажного многоквартирного дома в переулке Халтуринский.

В Горловке Донецкой Народной Республики четверо детей получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, рассказал мэр города Иван Приходько.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше