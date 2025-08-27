В ДНР задержали агента СБУ, готовившего тайники со взрывчаткой на кладбищах

Сотрудники ФСБ задержали в Донецке мужчину, который подготавливал на кладбищах тайники со взрывчаткой, преднозначенной для диверсий Украины. Об этом сообщило Управление Федеральной службы безопасности РФ по ДНР.
Задержанным является гражданин России, по собственной инициативе установивший контакт со Службой безопасности Украины через один из мессенджеров и содействовавший ей, выполняя задачи, направленные против безопасности РФ, рассказали в УФСБ.
По данным ведомства, украинский агент фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры в Донецкой Народной Республике, а после получил инструкции по подготовке тайников с самодельными взрывными устройствами, предназначенными для диверсий на этих объектах.
Следователи ФСБ возбудили уголовные дела о госизмене и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке и ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 275 и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали женщину, принесшую в здание Управления ФСБ РФ по региону икону с бомбой внутри.