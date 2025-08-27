Ричмонд
В Иркутске задержаны лидеры оргпреступной группировки и их сообщники

Во главе организации стояли два человека с криминальным прошлым.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области силовики задержали восемь участников запрещенной экстремистской группировки. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и СУ СКР региона, операция прошла одновременно в четырех городах: Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске и на территории Ольхонского района.

— Во главе организации стояли два человека с криминальным прошлым. 43-летний лидер, считавшийся местным «авторитетом», с 2019 года контролировал Усолье-Сибирское и прилегающий район, распоряжался финансами и курировал поддержку заключенных. Его ближайший помощник, 30-летний житель Усолья, выполнял роль «смотрящего» за одной из колоний, координируя действия соратников с внешней стороны, — прокомментировали в пресс-службе ведомств.

Шесть других задержанных занимались вербовкой новых сторонников, пропагандой радикальных идей и сбором средств, в том числе в исправительных учреждениях. При обысках у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты, оружие, деньги и символику запрещенного движения.

Четверо обвиняемых уже арестованы, еще четверо отбывают наказание в колониях по другим делам. Остальные находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

