В Иркутске задержаны лидеры оргпреступной группировки и их сообщники

— Во главе организации стояли два человека с криминальным прошлым. 43-летний лидер, считавшийся местным «авторитетом», с 2019 года контролировал Усолье-Сибирское и прилегающий район, распоряжался финансами и курировал поддержку заключенных. Его ближайший помощник, 30-летний житель Усолья, выполнял роль «смотрящего» за одной из колоний, координируя действия соратников с внешней стороны, — прокомментировали в пресс-службе ведомств.