Приведший волов на водопой фермер неожиданно стал жертвой нападения крокодила

В индийском штате Карнатака крокодил напал на 38-летнего фермера Каашаппу Ханаманта Камбали, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Deccan Herald.
Трагедия произошла в деревне Кунчаганур, когда мужчина привел волов на водопой к реке Кришна. Хищник внезапно выскочил из воды, схватил его и утянул на глубину.
Поиски пропавшего длились около пяти часов, после чего тело было найдено в водоеме. Региональные власти предупредили жителей о высокой опасности в сезон дождей, когда крокодилы особенно активно перемещаются по речным артериям.
Случившееся стало уже третьим смертельным нападением в этом районе в 2025 году. В июле в соседнем округе Биджапур жертвой рептилии стал 12-летний мальчик.
По данным лесного департамента, численность крокодилов в реке Кришна превышает 200 особей. Специалисты настаивают на необходимости установки ограждений и предупреждающих табличек для предотвращения новых трагедий.
Власти пообещали выплатить семьям погибших компенсацию до 500 тысяч рупий (около 500 тысяч рублей), однако местные жители требуют усилить меры безопасности и защитить людей от повторения подобных инцидентов.
