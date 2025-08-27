Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская система ПВО сбила 26 украинских беспилотников за ночь

За минувшую ночь силы ПВО России успешно уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в пяти регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

В военном ведомстве указали, что дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 15 БПЛА над Ростовской областью, четыре — над Орловской, три — над Белгородской, два — над Брянской и ещё два — над Курской областями.

Ранее Life.ru писал, что обломки БПЛА повредили по меньшей мере семь домов в Ростове-на-Дону. Врио губернатора Юрий Слюсарь утром 27 августа сообщил об отражении ночной воздушной атаки ВСУ в семи районах региона. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше