Российская система ПВО сбила 26 украинских беспилотников за ночь

В военном ведомстве указали, что дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 15 БПЛА над Ростовской областью, четыре — над Орловской, три — над Белгородской, два — над Брянской и ещё два — над Курской областями.
Ранее Life.ru писал, что обломки БПЛА повредили по меньшей мере семь домов в Ростове-на-Дону. Врио губернатора Юрий Слюсарь утром 27 августа сообщил об отражении ночной воздушной атаки ВСУ в семи районах региона. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.
