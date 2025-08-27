Россиянку, застрявшую на пике Победы, признали без вести пропавшей

Ранее спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев предложил собрать деньги со всей России для спасения альпинистки Натальи Наговицыной, которая уже более двух недель ожидает помощи на вершине пика Победы. По словам эксперта, расходы на проведение спасательной операции по эвакуации женщины могут быть покрыты государством или общественными организациями.