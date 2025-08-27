Осуществившая взрывы на «Северных потоках» группа состояла из семи человек

Группа диверсантов, взорвавшая в 2022 году газопроводы «Северный поток» в Балтийском море, состояла из семи человек. Об этом говорится в судебных документах по делу.
Сообщается, что арестованный в Италии украинец Сергей Кузнецов занимался координацией подрыва и руководил группой. В нее входили капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник. После подрыва группа вернулась в порт Вик, а Кузнецова доставили на Украину.
— Целью действий обвиняемого и соучастников было долговременное прекращение поставок газа из РФ в Германию, — цитирует документ РИА Новости.
О задержании украинца стало известно 21 августа. Сергей Кузнецов был задержан в Римини на основании европейского ордера на арест, выданного 18 августа этого года. Он являлся участником группы, которая в сентябре 2022 года арендовала яхту «Андромеда» и, выйдя на ней в море, установила взрывные устройства на газопроводах. После экстрадиции из Италии его доставят в суд.