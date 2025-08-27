Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осуществившая взрывы на «Северных потоках» группа состояла из семи человек

Группа диверсантов, взорвавшая в 2022 году газопроводы «Северный поток» в Балтийском море, состояла из семи человек. Об этом говорится в судебных документах по делу.

Группа диверсантов, взорвавшая в 2022 году газопроводы «Северный поток» в Балтийском море, состояла из семи человек. Об этом говорится в судебных документах по делу.

Сообщается, что арестованный в Италии украинец Сергей Кузнецов занимался координацией подрыва и руководил группой. В нее входили капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник. После подрыва группа вернулась в порт Вик, а Кузнецова доставили на Украину.

— Целью действий обвиняемого и соучастников было долговременное прекращение поставок газа из РФ в Германию, — цитирует документ РИА Новости.

О задержании украинца стало известно 21 августа. Сергей Кузнецов был задержан в Римини на основании европейского ордера на арест, выданного 18 августа этого года. Он являлся участником группы, которая в сентябре 2022 года арендовала яхту «Андромеда» и, выйдя на ней в море, установила взрывные устройства на газопроводах. После экстрадиции из Италии его доставят в суд.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше