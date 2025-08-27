Россиянку Наговицыну признали пропавшей без вести

В МЧС Киргизии признали российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая из-за сломанной ноги не могла передвигаться и с 12 августа находилась на пике Победы на высоте около 7 200 метров, без вести пропавшей. Об этом сообщает ТАСС.