Казахстанцев предупреждают о новой схеме мошенничества

Казахстанцев предупреждают — не верьте звонящим по видео людям. Они могут оказаться ожившими с помощью мошенников фотографиями, сообщает Zakon.kz.

О новой схеме обмана рассказал Telegram-канал о мошенниках aqparat saqsysy.

«Мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы создавать дипфейковые видео ваших родственников и друзей. На роликах они якобы просят занять деньги. На самом деле это подделка», — предупреждают казахстанцев.

Запомните:

  • Не переводите деньги по видео и сообщениям.
  • Всегда перезванивайте человеку и проверяйте лично.

Отмечается, что чаще всего жертвами таких преступлений становятся пожилые люди, поэтому их обязательно нужно предупреждать о схемах мошенников.

26 августа в полиции рассказали, как посторонний человек вовремя заметил, что пенсионер хочет перевести деньги неизвестным людям по телефону, и таким образом пресек мошенничество.