Казахстанцев предупреждают о новой схеме мошенничества

О новой схеме обмана рассказал Telegram-канал о мошенниках aqparat saqsysy.
«Мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы создавать дипфейковые видео ваших родственников и друзей. На роликах они якобы просят занять деньги. На самом деле это подделка», — предупреждают казахстанцев.
Запомните:
- Не переводите деньги по видео и сообщениям.
- Всегда перезванивайте человеку и проверяйте лично.
Отмечается, что чаще всего жертвами таких преступлений становятся пожилые люди, поэтому их обязательно нужно предупреждать о схемах мошенников.
26 августа в полиции рассказали, как посторонний человек вовремя заметил, что пенсионер хочет перевести деньги неизвестным людям по телефону, и таким образом пресек мошенничество.