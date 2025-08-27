Ричмонд
МЧС Киргизии официально признало Наталью Наговицину без вести пропавшей

— Да, она признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может, — заявил Чарыгов в беседе с ТАСС.

Утром 23 августа журналисты сообщили, что Наталья Наговицина погибла на пике Победы, где застряла с переломом ноги. Альпинистка 11 дней находилась при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой Птица. У нее с собой были только горелка, спальный мешок и изношенная палатка.

Руководитель базового лагеря Дмитрий Греков 25 августа сообщил, что кампания по спасению спортсменки официально прекратилась. Он добавил, что спустить альпинистку с высоты 7,2 километра не представляется возможным.

Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин считает, что российская альпинистка останется в горах навсегда. Прецедентов спасения людей с высоты семь тысяч метров в мире не было. Как человеку удается выжить в таких условиях и что происходит с его организмом, выясняла «ВМ».