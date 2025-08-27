Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из-за прогрессирующей болезни

Брюс Уиллис страдает от болезни, которая негативно влияет на его когнитивные способности.
Американский актер, музыкант и продюсер Брюс Уиллис утратил способность говорить в связи с прогрессирующей формой деменции. Как сообщила его супруга Эмма Хеминг, семья приняла решение разместить Уиллиса в отдельном доме, где ему обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение.
«Я знала, что Брюс в первую очередь хотел бы этого для наших дочерей. Он хотел бы, чтобы они жили в доме, который больше соответствовал их потребностям, а не его собственным», — призналась Эмма Хеминг. Ее слова приводит телеканал ABC.
В марте 2022 года родственники артиста объявили о его уходе из киноиндустрии после того, как у него была диагностирована афазия. Она негативно влияет на его мозг.
Хеминг отметила, что физически Брюс исправен. Однако голова перестала функционировать должным образом. «Речь исчезает, и нам пришлось научиться общаться с ним иначе», — уточнила она.
Супруга Брюса Уиллиса сообщила, что актер по-прежнему частично узнает членов своей семьи. Близкие продолжают замечать у него «едва уловимые черты» прежней личности. Тем не менее, в связи с ухудшением состояния здоровья, семья приняла решение перевести артиста в специализированное учреждение, где ему обеспечен круглосуточный медицинский уход. По словам Хеминг, речь идет об одноэтажном здании, специально оборудованном для удобного передвижения Уиллиса и минимизации шумовых раздражителей, которые могут негативно сказываться на пациентах с лобно-височной деменцией.