Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из-за прогрессирующей болезни

Супруга Брюса Уиллиса сообщила, что актер по-прежнему частично узнает членов своей семьи. Близкие продолжают замечать у него «едва уловимые черты» прежней личности. Тем не менее, в связи с ухудшением состояния здоровья, семья приняла решение перевести артиста в специализированное учреждение, где ему обеспечен круглосуточный медицинский уход. По словам Хеминг, речь идет об одноэтажном здании, специально оборудованном для удобного передвижения Уиллиса и минимизации шумовых раздражителей, которые могут негативно сказываться на пациентах с лобно-височной деменцией.