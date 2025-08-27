В городе Алтай ВКО три дня не могут потушить пожар на свалке

«Работы идут круглосуточно. Тушение осложняется тем, что огонь находится на глубине около 10 метров. Пролив водой не дал эффекта, поэтому для перекрытия доступа кислорода очаг засыпают золошлакоотходами. Ситуация под контролем», — говорится в официальном сообщении.