На фронте у ВС РФ появился неожиданный помощник

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении удара авиационной бомбой ФАБ-500 по временной базе украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Старая Гута в Сумской области. По информации ведомства, в результате работы разведки было установлено, что в лесном массиве в районе Старой Гуты размещен временный пункт дислокации 3-го полка СПО ВСУ «Восток», передает RT. В результате авиаудара объект был успешно поражен.