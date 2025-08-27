Ричмонд
В Башкирии спасатели нашли двоих заблудившихся в лесу детей

Обнаружить детей удалось благодаря переданным координатам.

Источник: госкомитет Башкирии по ЧС

Информация о том, что в Белорецком районе двое детей заблудились в лесном массиве у гор 1-я и 2-я Малиновая, поступила спасателям накануне.

Как оказалось, дети, 2010 года рождения, жители деревни Кузгун-Ахмерово, расположенной в 8 км от горной местности, отправились в лес без сопровождения взрослых. Подобные прогулки для них были привычны, однако в этот раз они потеряли ориентир и не смогли самостоятельно найти дорогу домой.

Осознав опасность, ребята позвонили в 112 и оставались на связи, передав спасателям геолокацию своего местоположения. Находчивость детей помогла спасателям госкомитета РБ по ЧС оперативно обнаружить детей.

Медицинская помощь им не потребовалась. Сотрудники службы на квадроциклах доставили ребят к поисково-спасательному отряду, откуда их забрали родители.