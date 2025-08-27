В Киргизии официально признали россиянку Наталью Наговицыну пропавшей без вести

Напомним, 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы 12 августа после того, как сломала ногу при спуске. Итальянский альпинист Лука Синигалья, который пытался спасти Наговицыну, получил обморожение и скончался от отёка мозга. Второй альпинист, пытавшийся помочь Наталье, тоже серьёзно пострадал и сейчас лечится в Германии. Спасательная операция была окончательно прекращена 23 августа. По словам начальника базового лагеря Дмитрия Грекова, с 1955 года с этой вершины не удалось эвакуировать ни одного альпиниста. Тело Наговицыной пролежит в горах Киргизии минимум до весны.