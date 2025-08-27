Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киргизии официально признали россиянку Наталью Наговицыну пропавшей без вести

Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицыну, застрявшую на пике Победы на высоте около 7200 метров, пропавшей без вести.

Источник: Life.ru

Пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов сообщил ТАСС, что «официально констатировать её жизнь или смерть никто не может». В связи с этим Наговицына признана пропавшей без вести.

Напомним, 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы 12 августа после того, как сломала ногу при спуске. Итальянский альпинист Лука Синигалья, который пытался спасти Наговицыну, получил обморожение и скончался от отёка мозга. Второй альпинист, пытавшийся помочь Наталье, тоже серьёзно пострадал и сейчас лечится в Германии. Спасательная операция была окончательно прекращена 23 августа. По словам начальника базового лагеря Дмитрия Грекова, с 1955 года с этой вершины не удалось эвакуировать ни одного альпиниста. Тело Наговицыной пролежит в горах Киргизии минимум до весны.