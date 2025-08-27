Экс-главврач Самарской областной станции скорой помощи обвиняется во взятке

В рамках расследования на имущество фигуранта уголовного дела был наложен арест на сумму более 12 миллионов рублей для обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий, а сам он был помещён в следственный изолятор, где находится до сих пор, сообщили в следственном управлении региона.