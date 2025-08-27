Экс-главврач Самарской областной станции скорой помощи обвиняется во взятке

Завершено расследование уголовного дела о взяточничестве бывшего главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи.
Экс-главврач учреждения здравоохранения обвиняется в получении взятки сопряженном с вымогательством.
Расследование велось следователем следственного отдела по городу Новокуйбышевску. По версии следствия, в 2022 году, подследственный, занимая должность главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи, потребовал от девушки, желающей устроиться на должность фельдшера 100 000 рублей за содействие в трудоустройстве. Девушка согласилась, и перевела требуемую сумму на банковский счет главного врача.
В рамках расследования на имущество фигуранта уголовного дела был наложен арест на сумму более 12 миллионов рублей для обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий, а сам он был помещён в следственный изолятор, где находится до сих пор, сообщили в следственном управлении региона.
В настоящее время прокуратура города Новокуйбышевска утвердила обвинительное заключение, и экс-главврачу предстоит предстать перед судом. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено на рассмотрение в Новокуйбышевский городской суд, сообщили в прокуратуре Самарской области.
Взятка за трудоустройство для бывшего главврача областной «скорой» может обернуться штрафом от двух миллионов до четырех миллионов рублей, либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.