Коллекцию монет и недвижимость на полмиллиарда рублей нашли у генерала Кузнецова

Генпрокуратура требует взыскать в доход государства имущество экс-начальника отдела кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова общей стоимостью, превышающей полмиллиарда рублей. Об этом в среду, 27 августа, сообщили «Ведомости».
Так, проверку в отношении Кузнецова организовал генпрокурор Игорь Краснов. По ее результатам у генерал-лейтенанта обнаружили недвижимость общей стоимостью 241 миллион рублей, а также сотни тысяч долларов и евро наличными. Помимо этого, у Кузнецова нашли коллекцию из 160 золотых и серебряных монет.
Общая стоимость обнаруженного имущества превышает 500 миллионов рублей — это в пять раз больше официального дохода Юрия Кузнецова и его жена за последние 14 лет, отмечает газета.
Кузнецова задержали в мае прошлого года. Как сообщали в Следственном комитете РФ, в отношении генерала возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Что известно об аресте второго крупного чиновника в военном ведомстве — в материале «Вечерней Москвы».