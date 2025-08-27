Коллекцию монет и недвижимость на полмиллиарда рублей нашли у генерала Кузнецова

Так, проверку в отношении Кузнецова организовал генпрокурор Игорь Краснов. По ее результатам у генерал-лейтенанта обнаружили недвижимость общей стоимостью 241 миллион рублей, а также сотни тысяч долларов и евро наличными. Помимо этого, у Кузнецова нашли коллекцию из 160 золотых и серебряных монет.