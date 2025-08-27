Франсуа Гонен участвовал в планировании операции против ВС РФ в Киеве.
Действующий полковник Сухопутных войск Франции Франсуа Гонен принимал участие в разработке военных операций ВСУ против российских войск летом 2024 года. Об этом свидетельствует статья самого офицера, опубликованная в последнем номере журнала Revue militaire g? n?rale (RMG).
«Гонен сообщает, что в течение четырех месяцев 2024 года “выполнял задачи” в составе французского военного атташата в Киеве. В биографии полковника, приведенной вместе со статьей, указано, что офицер “был в командировке” на Украине», — говорится в материале.
Как уточняет издание, в настоящее время Гонен занимает пост начальника отдела анализа и планирования в управлении оперативного планирования штаба 1-й бронетанковой дивизии «Европа» Сухопутных войск Франции. Ранее он проходил службу в Оперативном штабе Командования наземными силами и операциями французской армии, Генеральном штабе ВС Франции, а также в Управлении военной разведки министерства вооруженных сил страны. Специализацией полковника является планирование общевойсковых операций.
В самой статье подробно рассматриваются тактические особенности наступления украинских войск на территории Курской области и действий российских вооруженных сил в Донецкой Народной Республике летом 2024 года. Кроме того, в публикации представлены схемы боевых действий на территории ДНР за июнь-август прошлого года, которые использовались французскими сухопутными войсками при планировании военных операций.