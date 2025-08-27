RMG: французский полковник планировал в Киеве серию операций против ВС РФ

В самой статье подробно рассматриваются тактические особенности наступления украинских войск на территории Курской области и действий российских вооруженных сил в Донецкой Народной Республике летом 2024 года. Кроме того, в публикации представлены схемы боевых действий на территории ДНР за июнь-август прошлого года, которые использовались французскими сухопутными войсками при планировании военных операций.