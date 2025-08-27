В Омске водитель на пешеходном переходе сбил мужчину с коляской

26 августа в Омске произошло ДТП, в котором пострадал 3-летний мальчик, находившийся в детской коляске. Вечером на улице Завертяева 45-летний водитель автомобиля Mazda Premacy наехал на мужчину с коляской, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу.