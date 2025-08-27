Ричмонд
В Омске водитель на пешеходном переходе сбил мужчину с коляской

Трёхлетний мальчик получил травмы и был госпитализирован, сотрудники полиции продолжают расследование ДТП.

Источник: прокуратура Омской области

26 августа в Омске произошло ДТП, в котором пострадал 3-летний мальчик, находившийся в детской коляске. Вечером на улице Завертяева 45-летний водитель автомобиля Mazda Premacy наехал на мужчину с коляской, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии мальчик получил тяжёлые травмы и был срочно госпитализирован. В настоящее время он находится в медицинском учреждении, где ему оказывают необходимую помощь.

Прокуратура города Омска взяла ход проверки по этому делу под контроль. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Вопрос о возбуждении уголовного дела против водителя пока решается.