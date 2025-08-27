Житель Челябинской области осужден за призывы к расправе над чиновниками

Приговор огласил Центральный окружной военный суд (дислокация в Екатеринбурге).
Сообщается, что южноуралец, задержанный в мае 2024 года, признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ.
«Являясь крайним сторонником запрещенной на территории России террористической организации, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил интернете комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности, а также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти», — прокомментировала официальный представитель УФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина.
Судебной инстанцией мужчина приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права администрировать сайты в течение двух лет.
Приговор в законную силу не вступил.