Житель Челябинской области осужден за призывы к расправе над чиновниками

«Являясь крайним сторонником запрещенной на территории России террористической организации, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил интернете комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности, а также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти», — прокомментировала официальный представитель УФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина.