Житель Челябинской области осужден за призывы к расправе над чиновниками

Житель Челябинской области осужден за призывы к расправе над чиновниками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Приговор огласил Центральный окружной военный суд (дислокация в Екатеринбурге).

Сообщается, что южноуралец, задержанный в мае 2024 года, признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ.

«Являясь крайним сторонником запрещенной на территории России террористической организации, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил интернете комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности, а также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти», — прокомментировала официальный представитель УФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина.

Судебной инстанцией мужчина приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права администрировать сайты в течение двух лет.

Приговор в законную силу не вступил.