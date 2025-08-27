Ричмонд
На пожаре в Советском районе Воронежа обнаружили тело 8-летнего мальчика

Воронежские следователи разбираются в причинах гибели ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские следователи разбираются в обстоятельствах гибели 8-летнего мальчика в Советском районе. Тело ребенка обнаружили вечером 26 августа после тушения пожара в жилом доме на улице Космонавтов. Из пятиэтажки еще госпитализировали мужчину.

— Следователи провели осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления точной причины смерти погибшего и пожарно-техническая для выяснения причины возгорания. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.