Эксперт объяснил, почему российскую ракету «Циркон» прозвали убийцей авианосцев

Эксперт уточнил, что «Циркон» относится ко второму поколению российских гиперзвуковых ракет, способных развивать скорость до 10 махов и поражать цели на расстоянии около двух тысяч километров. Кнутов добавил, что при таком полете сигнал радара не возвращается к источнику, и отметка о цели не появляется на экранах операторов. В этих условиях, по словам эксперта, перехватить «Циркон» можно только с помощью инфракрасных датчиков и систем наведения, способных реагировать на тепловое излучение летящей ракеты.