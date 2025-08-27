Российскую альпинистку признали без вести пропавшей: что известно о спасении Наговицыной к 27 августа

Констатировать смерть или жизнь Наговицыной официально невозможно.
По словам Киселева, подобные чрезвычайные ситуации требуют значительных финансовых затрат, и в ряде случаев государственные структуры уже брали на себя ответственность за оплату спасательных работ.
Без вести пропавшая.
Наговицына признана без вести пропавшей. Официальное заявление сделал пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыгов. По словам представителя ведомства, решение связано с невозможностью установить местонахождение и состояние спортсменки.
«Да, она (Наговицина — прим. ТАСС) признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», — заявил Чарыгов. Спасательные службы отметили, что провести дальнейшую операцию по поиску альпинистки не представляется возможным из-за сложных погодных условий и высоты.
Деньги на спасение со всей России.
Государство или общественность могут взять на себя расходы по спасению Наговицыной. Об этом сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев..
«Ситуации бывают очень разные вплоть до того, что вступается государство. Подобные случаи уже были… И затраты по знаковым спасработам берет на себя государство. Это не редкость, но и не скажем, что всех так государство спасет. Также есть, к примеру, привлечение денег общественности. Когда несколько миллионов скидывается по рублю, то это вполне эффективный сбор средств. Каждый случай индивидуальный», — подчеркнул Денис Киселев.
Эксперт уточнил, что стоимость одной вертолетной операции в районе пика Победы достигает 20 тысяч долларов США, а полная сумма затрат на подобную спасательную миссию может достигать 100 тысяч долларов. При этом стандартная страховка для альпинистов обычно составляет 25−30 тысяч долларов и покрывает только часть расходов в экстремальных ситуациях. Известно, что у Натальи Наговицыной оформлена базовая страховка на сумму 35 тысяч долларов (примерно 2,8 миллиона рублей), однако этих средств недостаточно для полного финансирования сложной эвакуации в горах.
Ранее стало известно, что альпинистка находится на вершине пика Победы уже более двух недель и нуждается в срочной эвакуации из-за ухудшающихся погодных условий и состояния здоровья. Решение о способе финансирования спасательной операции будет приниматься с учетом всех обстоятельств и наличия дополнительных средств.
«Она знала, что шансов мало».
Сильный ветер с китайской стороны помешал спасательной операции по эвакуации альпинистки. Как сообщил РЕН ТВ внештатный спасатель из Бурятии Баир Батуев, попытка добраться до пострадавшей на вертолете 16 августа завершилась жесткой посадкой — из-за погодных условий воздушное судно не смогло подняться на требуемую высоту.
«Мало кто знает, что на той высоте постоянно дуют ветра с китайской стороны. Это [управлять вертолетом] все очень сложно. Очень мизерные шансы [на спасение альпинистки]. Практически равные нулю. Она об этом наверняка знала, что сломай она ногу на этой высоте, то шансов на спасение очень мало», — рассказал спасатель.
Батуев уточнил, что в составе команды находились шесть опытных альпинистов и спасателей. После неудачной посадки экипаж осознал, что воздушное судно застряло в снегу. Попытка взлететь обернулась вращением вертолета, что создало угрозу для всех находившихся на борту. Спасатели смогли самостоятельно эвакуировать раненого командира и остальных членов группы. Сам Баир Батуев получил травму спины при аварии и долгое время ждал помощи, лежа на снегу.
«Возможность вытащить ее есть».
Оператор дрона, последним заснявший Наговицыну, заявил в своем блоге, что уверен в ее выживании. По его словам, на опубликованных им видеозаписях видно, как женщина выглядывает из палатки и машет рукой. Кадры были сделаны во время облетов Пика Победы 16 и 19 августа.
Оператор подчеркнул, что после 19 августа никто из спасателей или альпинистов не видел Наговицыну ни живой, ни мертвой, и настаивает на необходимости продолжения поисковой операции. «Просили пруфы? Получите — распишитесь. Пик Победы, первый облет 16 августа, 9 утра. Второй вылет 16 августа. Третий, на текущий момент крайний вылет — 19 августа, время 8 утра», — написал автор видео.
«Еще раз: после 19 августа никто не видел Наташу, ни живой, ни мертвой. Возможность вытащить ее есть! Нужен высотный вертолет и опытный пилот, все это было позавчера, но дали команду разойтись», — отметил он.
По словам блогера, в случае невозможности эвакуации альпинистки он готов самостоятельно проверить ее статус с помощью дрона — без риска для других людей. Для этого, по его оценке, требуется добраться к леднику у Пика Победы: пешком дорога займет около десяти дней, перелет на вертолете — примерно час. Оператор подчеркнул, что в ближайшие дни ожидается летная погода и призвал доставить его к месту поиска для уточнения ситуации.
Эвакуация Наговицыной равносильна гибели спасателей.
Отправка спасателей для эвакуации Наговицыной равносильна гибели самих участников спасательной операции. Об этом сообщил РИА Новости мастер спорта России по альпинизму, обладатель звания «Снежный Барс» и жетона «Спасение в горах» Александр Ищенко. По его оценке, на высоте около 7200 метров выжить более двух недель невозможно, а погодные условия исключают успешную эвакуацию.
«Посылать сейчас людей для эвакуации альпинистки с пика Победы — значит отправлять спасателей на верную гибель. Потому что две недели на такой высоте (около 7200 метров) выжить невозможно и, скорее всего, она уже “ушла” — просто замерзла, к сожалению», — заявил Ищенко РИА Новости.
Эксперт отметил, что для подобных операций необходим не только опыт спасательных работ, но и специальная альпинистская подготовка. По его словам, даже среди профессиональных спасателей МЧС далеко не все способны работать в условиях экстремальной высоты. Специалистов такого уровня среди альпинистов единицы.
Что известно о Наговицыной.
Наговицина поднялась на пик Победы — самую высокую вершину Тянь-Шаня — вместе с группой российских альпинистов в первой половине августа. 12 августа она сообщила о переломе ноги и невозможности передвигаться — после чего связь с ней прервалась. По данным МЧС Киргизии, на высоте более 7 тысяч метров спасательные работы затруднены из-за риска для жизни спасателей и нестабильных метеоусловий. Поисково-спасательные мероприятия на этой высоте считаются одними из самых сложных и опасных в мире.
Попытки других альпинистов помочь россиянке закончились трагедией: один из участников спасательной группы погиб от переохлаждения. Для эвакуации пострадавшей был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии, но из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку, в результате чего несколько человек получили травмы. Альтернативная попытка с использованием вертолета Ми-17ВМ позволила вывезти часть спасателей и альпинистов, однако последующие рейсы были отменены из-за ухудшения погоды.
В последние дни к спасательной операции подключились иностранные специалисты и альпинисты, однако им также не удалось достичь цели: погодные условия оставались крайне сложными, а состояние участников ухудшалось. Руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил о прекращении поисково-спасательных работ 25 августа. МЧС Киргизию подтвердило эту информацию.