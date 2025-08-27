Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в подрыве СП на суде воспользовался переводчиком с русского

В Италии избрали меру пресечения украинцу Сергею Кузнецову.

Источник: Аргументы и факты

Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в участии в диверсии на газопроводах «Северный поток», на суде воспользовался услугами переводчика с русского языка. Об этом пишет РИА Новости.

Ссылаясь на судебные документы, информагентство отмечает, что мужчина попросил предоставить ему помощь переводчика с русского или английского языка, так как он «плохо понимает английский». В начале заседания суд остался без переводчика с английского в связи с его срочными личными обстоятельствами, и на поиски нового специалиста ушло два часа, затем процесс возобновили.

Речь идет о заседании, состоявшемся в минувшую пятницу, на котором Кузнецову избирали меру пресечения.

Как сообщалось ранее, итальянские правоохранители, действуя по запросу немецкой прокуратуры, задержали мужчину в момент его прибытия в Италию с семьей для проведения отпуска. Предполагается, что украинец руководил операциями по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года.

Москва заявила, что недовольна ходом расследования диверсии.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше