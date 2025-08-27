Подозреваемый в подрыве СП на суде воспользовался переводчиком с русского

Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в участии в диверсии на газопроводах «Северный поток», на суде воспользовался услугами переводчика с русского языка. Об этом пишет РИА Новости.
Ссылаясь на судебные документы, информагентство отмечает, что мужчина попросил предоставить ему помощь переводчика с русского или английского языка, так как он «плохо понимает английский». В начале заседания суд остался без переводчика с английского в связи с его срочными личными обстоятельствами, и на поиски нового специалиста ушло два часа, затем процесс возобновили.
Речь идет о заседании, состоявшемся в минувшую пятницу, на котором Кузнецову избирали меру пресечения.
Как сообщалось ранее, итальянские правоохранители, действуя по запросу немецкой прокуратуры, задержали мужчину в момент его прибытия в Италию с семьей для проведения отпуска. Предполагается, что украинец руководил операциями по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года.
Москва заявила, что недовольна ходом расследования диверсии.