В Челябинске поймали межрегионального курьера телефонных мошенников

Обманутая 76-летняя женщина после визита курьера обратилась в полицию. Оказалось, что мошенники позвонили ей под предлогом продления срока действия услуг связи. При помощи такого обмана они узнали паспортные данные челябинки. После того, ей позвонили снова, но уже якобы из «правоохранительных органов» и напугали, что ее персональная информация используется кем-то для помощи украинским военным.
Цель мошенников была просто — вынудить женщину отдать сбережения. К ней они направили человека, которого представили инкассатором. Курьеру она передала три миллиона рублей.
Полицейские опросили потерпевшую и узнали приметы курьера. Мужчину удалось найти и задержать в короткие сроки. В областном полицейском главке уточнили, что это был 27-летний житель города Донской в Тульской области. При этом он уже успел отметиться в аналогичных преступлениях в других регионах. По указке «работодателей» он приезжал также к жертвам в Свердловскую и Ленинградскую области.
В настоящее время он арестован. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».