В Челябинске поймали межрегионального курьера телефонных мошенников

Полицейские опросили потерпевшую и узнали приметы курьера. Мужчину удалось найти и задержать в короткие сроки. В областном полицейском главке уточнили, что это был 27-летний житель города Донской в Тульской области. При этом он уже успел отметиться в аналогичных преступлениях в других регионах. По указке «работодателей» он приезжал также к жертвам в Свердловскую и Ленинградскую области.