В Омске расследуют наезд на пешехода с коляской на «зебре»

Полиция проводит проверку по факту ДТП, зафиксированного 26 августа около 19:10. По предварительным данным, 45-летний водитель Mazda Premacy у дома № 13/1 на улице Завертяева наехал на мужчину с детской коляской. Пешеход пересекал дорогу по нерегулируемому переходу, пострадал ребенок.
Фото: УМВД России по Омской области.
Находившийся в колесном средстве трехлетний мальчик с травмами был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, устанавливают все обстоятельства инцидента.
