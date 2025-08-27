В Омске расследуют наезд на пешехода с коляской на «зебре»

Полиция проводит проверку по факту ДТП, зафиксированного 26 августа около 19:10. По предварительным данным, 45-летний водитель Mazda Premacy у дома № 13/1 на улице Завертяева наехал на мужчину с детской коляской. Пешеход пересекал дорогу по нерегулируемому переходу, пострадал ребенок.