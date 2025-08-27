В Краснотурьинске 19-летний водитель насмерть сбил 12-летнего велосипедиста

Госавтоинспекция призывает всех автомобилистов, а в особенности тех, чей водительский стаж невелик, к строгому соблюдению Правил дорожного движения и предельной бдительности. Напоминаем, что в условиях недостаточной и ограниченной видимости следует быть предельно осторожными, двигаться с безопасной скоростью, исключив опасные маневры. Родителям настоятельно рекомендуем усилить контроль за передвижением несовершеннолетних на велосипедах и разъяснить им правила безопасного поведения на дороге. Особое внимание следует уделить соблюдению главы 24 Правил дорожного движения Российской Федерации, который разрешает движение велосипедистов только по правому краю проезжей части и при условии, что им есть 14 лет.