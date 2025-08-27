Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машину с трупом внутри обнаружили на свердловской трассе

Водитель Renault Logan скончался за рулем, съехав в кювет.

В Свердловской области автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Туринске. Машина с мертвым водителем внутри была обнаружена утром 26 августа на 5-м километре автодороги между селом Городище и деревней Первина.

«По предварительным данным, водитель, 1968 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan допустил съезд с проезжей части в кювет. Сотрудники экстренных служб обнаружили водителя автомобиля без признаков жизни, смерть мужчины констатировали прибывшие на место медики скорой помощи», — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Погибшим оказался 57-летний местный житель, по предварительным данным, смерть водителя наступила до момента ДТП. Для установления точной причины тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.