Машину с трупом внутри обнаружили на свердловской трассе

В Свердловской области автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Туринске. Машина с мертвым водителем внутри была обнаружена утром 26 августа на 5-м километре автодороги между селом Городище и деревней Первина.
«По предварительным данным, водитель, 1968 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan допустил съезд с проезжей части в кювет. Сотрудники экстренных служб обнаружили водителя автомобиля без признаков жизни, смерть мужчины констатировали прибывшие на место медики скорой помощи», — рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Погибшим оказался 57-летний местный житель, по предварительным данным, смерть водителя наступила до момента ДТП. Для установления точной причины тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.