Разговор за рулем обошелся жителю Прикамья в миллион рублей

Мужчина выехал на полосу встречного движения, а когда попытался исправить ситуацию и съехать на обочину, допустил столкновение с автомобилем «Hyundai Solaris». Находившиеся в корейской иномарке мужчина и женщина были госпитализированы в медицинское учреждение. Их травмы квалифицировались как средний и тяжкий вред здоровью.
В результате оба пострадавших на долгое время были исключены из привычного образа жизни. Гражданка, у которой за 3 недели до аварии родился ребенок, не могла за ним ухаживать, и вынуждена была оставлять его с родными на время посещения врачей и проведения процедур. А прикамец переживал из-за того, что по состоянию здоровью ему пришлось отказаться от подработки, из-за чего его семья оказалась в трудном финансовом положении. Кроме того, они оба продолжали испытывать сильные физические боли от полученных травм. Все эти доводы были перечислены в исковом заявлении к виновнику аварии.
Суд первой инстанции встал на сторону заявителей и оценил страдания каждого из них в 500 тысяч рублей. Но ответчик, возмущенный таким решением, обратился в Пермский краевой суд с требованием снизить сумму компенсации. В качестве аргументов он приводил факты того, что пострадавший не предоставил доказательств невозможности заниматься временными заработками, также он посчитал, что истцы провели в стационаре непродолжительное время для того вреда, о котором они заявляли. Но эти доводы были отклонены апелляцией в силу того, что они не соответствовали имеющимся в деле доказательствам и нормам материального права. Первоначальное решение суда было оставлено в силе.
Два исполнительных листа были переданы в работу сотрудникам отдела судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должник не торопился выплатить положенную судом сумму. Для ускорения темпов погашения задолженности судебный пристав арестовал банковские счета мужчины, но это не возымело должного действия. Тогда сотрудник ведомства в рамках каждого производства вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 72 тысяч рублей, ограничил 31-летнего прикамца в праве распоряжаться недвижимым имуществом и наложил взыскание на его доходы. Эти меры принудительного исполнения привели к тому, что моральный вред был полностью компенсирован пострадавшим.