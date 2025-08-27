Разговор за рулем обошелся жителю Прикамья в миллион рублей

В результате оба пострадавших на долгое время были исключены из привычного образа жизни. Гражданка, у которой за 3 недели до аварии родился ребенок, не могла за ним ухаживать, и вынуждена была оставлять его с родными на время посещения врачей и проведения процедур. А прикамец переживал из-за того, что по состоянию здоровью ему пришлось отказаться от подработки, из-за чего его семья оказалась в трудном финансовом положении. Кроме того, они оба продолжали испытывать сильные физические боли от полученных травм. Все эти доводы были перечислены в исковом заявлении к виновнику аварии.