Прокуратура Новосибирска проверяет обрушение коллектора на Чемском

В жилмассиве Чемской произошло обрушение коллектора.

Источник: Сиб.фм

Прокуратура Кировского района Новосибирска начала проверку по факту обрушения приемного оголовка и лотковой части коллектора вблизи дома № 1/1 по улице Герцена, которое произошло из-за неблагоприятных метеоусловий, что также привело к повреждению дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате в рамках проверки прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия. По результатам будут приняты соответствующие меры.

По информации Telegram-канала Чемской, ранее власти планировали ввести режим повышенной готовности в районе из-за разрушенного коллектора.