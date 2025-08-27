Ричмонд
В Башкирии пресекли работу преступной группы дропперов

В Уфе сотрудники МВД и регионального управления ФСБ пресекли деятельность преступников, которые занимались незаконным оборотом средств платежей.

Источник: ГУ МВД

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, двое уфимцев арендовали в центре города офисы и наняли сотрудников. В круглосуточном режиме злоумышленники принимали электронные платежи на банковский карты третьих лиц и через криптообменники переводили на счета заказчиков.

По объявлению преступники находили дропперов и за нелегальные услуги от 1,5 до 4,5 процента от переводимой суммы.

Правоохранители возбудили уголовное дело, в квартирах и офисах фигурантов провели обыски. Стражи порядка изъяли больше 120 смартфонов, 180 банковских карт, больше 300 сим-карт и больше 3 млн рублей наличных. Также на носителях обнаружили криптовалюту на 15 млн рублей.

Обвинение предъявили четверым задержанным — на время следствия они будут находиться под домашним арестом. Также следователи допросили граждан, передавшие преступникам свои банковские карты.

