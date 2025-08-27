В МЧС признали, что погибших на пике Победы может быть больше

Число погибших альпинистов на пике Победы в Киргизии может вырасти.
Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии не исключает, что число погибших альпинистов в районе пика Победы может быть значительно выше первоначальных данных. Для точного установления количества жертв ведомство поднимает архивы и совместно с МВД проводит сверку баз данных. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС республики Адиль Чарыгов.
«Неофициально в районе пика Победы еще больше тел. Поэтому будет наша совместная работа с МВД — мы предоставим всю имеющуюся информацию», — заявил Чарыгов в разговоре с ТАСС. МЧС не называет предварительные цифры до завершения проверки.
Пик Победы — высочайшая вершина Киргизии (7 439 м), входит в систему Тянь-Шаня. Район считается крайне опасным для восхождений из-за лавин, сложного рельефа и погодных условий.
Ранее Наговицына в составе российской группы альпинистов достигла вершины пика Победы, являющегося самой высокой точкой Тянь-Шаня. 12 августа альпинистка сообщила о том, что получила перелом ноги и не может самостоятельно передвигаться, после чего связь с ней была утрачена. По информации МЧС Киргизии, проведение спасательной операции на высоте свыше 7 тысяч метров осложнено неблагоприятными погодными условиями и опасностью для жизни спасателей. Альпинистка официально внесена в список пропавших без вести. Информацию об этом предоставил пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыгов.