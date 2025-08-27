В Башкирии 2-летний малыш отравился ягодой ландыша

Часто яркие, манящие ягоды могут выглядеть безобидно, но они содержат кардиогликозиды — вещества, которые действуют на сердце и нервную систему: возможны нарушения сердечного ритма, судороги, потеря сознания. Секунды и своевременная профессиональная помощь в таких случаях решают очень многое, объяснили в медучреждении.