У «Битцевского маньяка» нет противопоказаний для пребывания в «Полярной сове»

Александр Пичушкин был признан виновным в совершении серии жестоких убийств, которые произошли в Москве в 1990—2000-х годах. Большинство преступлений были совершены на территории Битцевского парка. Жертвами Пичушкина становились люди, находившиеся в беспомощном состоянии: престарелые, малолетние, инвалиды, а также лица с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Московский городской суд приговорил Пичушкина к пожизненному заключению. Осужденный признан вменяемым, однако у него диагностировано шизопатическое расстройство с садистскими наклонностями.