У «Битцевского маньяка» нет противопоказаний для пребывания в «Полярной сове»

Пичушкин заявил, что климатические условия региона негативно сказываются на его здоровье.
У осужденного Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», отсутствуют медицинские противопоказания для дальнейшего пребывания в колонии «Полярная сова». Маньяк, отбывающий пожизненное заключение в колонии особого режима, ранее заявлял о наличии у него заболеваний системы кровообращения второй степени.
По словам Пичушкина, сложные климатические условия региона, где расположена колония — поселок Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, за Полярным кругом — негативно сказываются на его здоровье. В рамках судебного разбирательства, инициированного самим Пичушкиным, была проведена медицинская экспертиза. Как уточняется в материалах дела, передает РИА Новости, медико-санитарная часть учреждения предоставила официальное заключение: противопоказаний и препятствий для нахождения осужденного в данном исправительном учреждении не обнаружено.
Ранее Пичушкин подал иск к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), в котором просил перевести его в другое исправительное учреждение, расположенное ближе к Москве. Кроме того, он требовал взыскать с ведомства 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В качестве обоснования своих требований осужденный указывал на ухудшение здоровья.
Александр Пичушкин был признан виновным в совершении серии жестоких убийств, которые произошли в Москве в 1990—2000-х годах. Большинство преступлений были совершены на территории Битцевского парка. Жертвами Пичушкина становились люди, находившиеся в беспомощном состоянии: престарелые, малолетние, инвалиды, а также лица с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Московский городской суд приговорил Пичушкина к пожизненному заключению. Осужденный признан вменяемым, однако у него диагностировано шизопатическое расстройство с садистскими наклонностями.
В апреле 2025 года ФСИН сообщила о раскрытии причастности Пичушкина к еще 11 убийствам, совершенным в столичном районе Северное Бутово. Сам осужденный выразил готовность дать признательные показания по этим эпизодам.