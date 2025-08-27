Ричмонд
В Хабаровском крае мужчину унесло на бочке в Охотское море

Ведутся поиски пострадавшего, в них участвуют больше 30 человек.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае мужчину унесло в Охотское море на бочке из-под горюче-смазочных материалов, ведутся его поиски. Об этом сообщило МЧС РФ.

«На днях трое мужчин на грузовике переезжали устье реки Тыл. Уровень воды резко поднялся — мотор заглох. Двое смогли спастись самостоятельно, 38-летнего мужчину на бочке из-под ГСМ унесло течением к морю», — рассказали в министерстве.

В поисках участвуют больше 30 человек и шесть единиц техники, включая вертолет Ми-8. Спасатели и добровольцы уже обследовали 25 квадратных метров по устью Тыла и берегу моря, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области женщина уснула на сапе и за ночь переплыла реку Ангара, а в это время ее искали муж, полиция и волонтеры.