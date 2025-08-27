Во Владивостоке задержали сторонника «Азова»*

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг — РИА Новости. Житель Владивостока задержан по подозрению в публичном оправдании действий запрещенной в РФ украинской организации «Азов»*, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края.
«Задержан “поклонник” террористической организации. За публичное оправдание деятельности украинского националистического объединения мужчине грозит до 5 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что житель Владивостока в публичном месте выкрикивал лозунги в поддержку украинского военизированного националистического объединения «Азов»*, признанного Верховным судом РФ террористическим и запрещенного на территории РФ.
Возбуждено дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», максимальная санкция по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
* организация признана террористической и запрещена в России.