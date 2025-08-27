В Донецке задержали агента СБУ, который готовил тайник со взрывчаткой

Ранее в Крыму была задержана женщина, пытавшаяся пронести в здание управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю самодельное взрывное устройство, замаскированное под икону. Она смогла отправить код для его активации лишь со второй попытки, передает RT. По словам женщины, все ее действия осуществлялись под постоянным контролем куратора посредством видеосвязи. Она также добавила, что во второй раз ей удалось отправить код, однако вход в здание на тот момент уже был заблокирован.