В МЧС признали, что погибших на пике Победы может быть больше

Ранее Наговицына в составе российской группы альпинистов достигла вершины пика Победы, являющегося самой высокой точкой Тянь-Шаня. 12 августа альпинистка сообщила о том, что получила перелом ноги и не может самостоятельно передвигаться, после чего связь с ней была утрачена. По информации МЧС Киргизии, проведение спасательной операции на высоте свыше 7 тысяч метров осложнено неблагоприятными погодными условиями и опасностью для жизни спасателей. Альпинистка официально внесена в список пропавших без вести. Информацию об этом предоставил пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыгов.